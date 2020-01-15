США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения

Трамп приветствовал соглашение, назвав его "историческим"

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Трамп приветствовал соглашение, назвав его "историческим", а также "исправлением ошибок прошлого". Кроме того, он сказал, что посетит Китай в "не слишком отдаленном будущем".

CNN сообщает, что согласно соглашению, Китай берет на себя обязательство увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции на 12,5 млрд долларов в 2020 году и на 19,5 млрд долларов в 2021 году.

В письме президент Китая Си Цзиньпин сказал Трампу, что соглашение является знаком того, что их две страны могут разрешить разногласия путем диалога.

Письмо, которое вице-премьер и главный переговорщик Китая Лю Хэ вслух зачитал во время подписания соглашения, вызвало оптимистический тон в отношении будущего отношений между Вашингтоном и Пекином.

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