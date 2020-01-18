Реки превратились в жидкие пироги. В Австралии из-за пожаров и дождей погибли сотни тысяч рыб

Дожди смывают в реки тонны пепла, оставшегося после пожаров, из-за чего гибнет рыба

Сильные дожди, последовавшие за масштабными пожарами, привели к гибели сотен тысяч рыб в самом густонаселенном штате Австралии Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает The Gardian со ссылкой на департамент речной промышленности штата.

Сначала реки пересыхали из-за засухи, но начавшиеся в последние дни дожди смыли в них тонны пепла и мусора, оставшегося после лесных пожаров.

"Сейчас в реке больше пепла, чем я когда-либо видел. Верхний слой покрыт пеплом. Вода выглядит как жидкий пирог. Это ужасно", - рассказывает руководитель местного клуба рыболовов Джеймс Притчард.

Добавление золы в реки способствует развитию бактерий, которые, в свою очередь, удаляют кислород из воды. Кроме того, когда вода становится слишком грязной, рыбы не могут пропустить е достаточное количество через жабры, чтобы получить достаточное количество кислорода. Все это приводит к массовому мору рыбы.

Сильнее всего пострадала река Маклей, которая находилась в эпицентре лесных пожаров. Точное количество погибших рыб еще не установлено, но местные власти говорят о сотнях тысяч.

"Предполагаемой причиной инцидента является плохое качество воды, что приводит к низкому уровню растворенного кислорода. Дождевые явления добавляют пепел от обширных лесных пожаров по всему региону в местные водосборы, а также другие органические вещества и отложения. Это может вызвать быстрое падение уровня кислорода в воде тысячах", - говрится в сообщении департамента речной промышленности Нового Южного Уэльса.

Местные экологи предполагают, что для восстановления популяции рыб понадобится не менее 50 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

В Австралии с октября 2019 года бушую масштабные лесные пожары. Особенно они усилились в декабря. Уничтожены миллионы гектаров леса. Они уже привели к выбросу в атмосферу около 400 млн тонн углекислого газа, что еще больше способствует изменению климата. В результате пожаров погибли 28 человек и более миллиарда животных.