Сайдик: В Минских договоренностях ничего нет об автономии Донбасса

По словам бывшего специального представителя председателя ОБСЕ в ТКГ, Украина должна вернуть полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей

Бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик, заявил, что в Минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбассу, как на том настаивает российская сторона.

Об этом он сказал в интервью изданию Die Presse.

Сайдик подчеркнул, что в договоренностях содержится положение об особом статусе ОРДЛО в пределах украинской децентрализации.

"Потом появился еще один элемент с российской стороны: требование автономии – понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", – заявил он.

По его словам, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должна быть четко прояснена сторона с безопасностью".

Он уверен, что для достижения этого необходимо, чтобы Украина вернула полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

"Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне X", – заявил Сайдик.

Как сообщал ранее Фокус:

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в свое время изложил суть нового мирного плана для Донбасса, который может быть более эффективным чем Минские договоренности.

Сайдик был назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине в июне 2015 года вместо Хайди Тальявини.