Китайцы перед забоем "прокатили" свинью на банджи-джампинге. В соцсетях – буря негодования
2020-01-20 15:07:08
После волны критики руководство парка, в котором и происходило все действо, извинилось и заявило, что еще поработает над своей "маркетинговой стратегией"
В Китае, в городе Чунцин, на днях открылся новый аттракцион – банджи-джампинг. Местные маркетологи решили, что для привлечения внимания к этому событию стоит сперва "прокатить" на "банджи" свинью.
Об этом пишет BBC News.
Суть аттракциона заключается в прыжке с высокой точки. При этом, на человека надевают специальные эластичные тросы.
Высота китайской башни для банджи-джампинг составляет 68 метров. Как видно на ролике ниже, на свинью тоже надели тросы и просто сбросили ее вниз.
Местные СМИ пишут, что после такого аттракциона свинью отправили на скотобойню.
Происшествие вызвало бурю негодования в соцсетях и медиа, ведь в последнее время в Китае набирает обороты движение за права животных.
В связи с криткой, руководство тематического парка, в котором и происходило все действо, выступило с заявлением, в котором извинилось за произошедшее и заявило, что еще поработает над своим "маркетингом".
"Мы улучшим наш маркетинг и будем предоставлять туристам более качественные услуги", – говорится в заявлении.
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