"Исламское государство" выбрало себе нового лидера, – The Guardian

2020-01-20 20:54:44

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Аль-Салба избрали лидером через несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади

"Исламское государство" выбрало себе нового лидера – им стал Амир Мохаммад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салба, также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари. Он является одним из основателей террористической организации.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на два источника в разведывательных службах.

Отмечается, что аль-Салба избрали лидером через несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади, убитого в октябре прошлого года в результате спецоперации США.

Он – один из самых влиятельных идеологов "Исламского государства" и один из немногих представителей неарабского контингента террористической организации. Аль-Салба также считают причастным к попытке геноцида езидов – одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.

В 2004 году он был задержан американскими войсками и отправлен в тюрьму Кэмп Букка на юге Ирака, где встретился с аль-Багдади. Считается, что у него есть хотя бы один сын.

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