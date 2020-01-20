"Исламское государство" выбрало себе нового лидера, – The Guardian

Аль-Салба избрали лидером через несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади

"Исламское государство" выбрало себе нового лидера – им стал Амир Мохаммад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салба, также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари. Он является одним из основателей террористической организации.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на два источника в разведывательных службах.

Отмечается, что аль-Салба избрали лидером через несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади, убитого в октябре прошлого года в результате спецоперации США.

Он – один из самых влиятельных идеологов "Исламского государства" и один из немногих представителей неарабского контингента террористической организации. Аль-Салба также считают причастным к попытке геноцида езидов – одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.

В 2004 году он был задержан американскими войсками и отправлен в тюрьму Кэмп Букка на юге Ирака, где встретился с аль-Багдади. Считается, что у него есть хотя бы один сын.

Как ранее сообщал Фокус:

27 октября 2019 года СМИ сообщили, что в Сирии был убит главарь ИГИЛ.

27 октября президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации подтвердил, что в Сирии был ликвидирован главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Террористическая организация "Исламское государство" выбрала нового лидера после уничтожения Абу Бакра аль-Багдади.

29 октября Дональд Трамп заявил, что американскими военным был убит второй по важности террорист в "Исламском государстве". При этом, он не назвал имени уничтоженного боевика.