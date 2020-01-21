Принц Гарри покинул Великобританию

Накануне отъезда 35-летний член королевской семьи провел беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

Младший внук королевы Великобритании Елизаветы II, принц Гарри 20 января покинул Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи. Об этом сообщает The Sun.

Как пишет издание, 35-летний член королевской семьи так хотел убежать, что уклонился от полноценного участия в Британско-африканском инвестиционном саммите в Букингемском дворце, где он должен был стать одним из организаторов.

Вместо него в этой роли выступили его старший брат Уильям с женой Кейт, принц Эдвард с женой Софи, и принцесса Анна, которые вышли на сцену, чтобы поприветствовать гостей.

Вместо этого Гарри провел в отдельной комнате 20-минутную беседу с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, а также пообщался с президентами Малави и Мозамбика, и премьер-министром Марокко.

Издание сообщает, что во время беседы принца с премьером, их помощники оставались вне помещения, где она проходила, однако известно, что двое мужчин обсуждали королевский кризис, а также благотворительную деятельность Гарри в Африке.

После этого, Гарри встретился со своей командой советников, чтобы выяснить, как будут управляться его дела с Меган, когда он будет находится в Канаде.

После этого Гарри покинул мероприятие и отправился в лондонский аэропорт Хитроу, откуда рейсом British Airways вылетел в Канаду и уже вечером приземлился в международном аэропорту Ванкувера.

В аэропорту принц был замечен в синей шапке и джинсах, выглядя непринужденно.

Гарри находился в Великобритании без своей семьи в течение 11 дней после того, как он и Меган объявили, что планируют отступить от королевских обязанностей.

Издание сообщает, что накануне приезда мужа, журналисты сфотографировали Меган Маркл, которая в окружении двух офицеров королевской охраны, отправилась на прогулку в парк неподалеку от дома на берегу океана, где она провела большую часть времени из последних двух месяцев.

Она сияла – возможно, была взволнована скорым прибытием мужа и возможностью начать новую совместную жизнь.

Как ранее сообщал Фокус:

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

После этого королева встретилась с представителями четырех королевских дворов – Букингемского и Кенсингтонского дворцов, Кларенс-хауса и командой герцогов Сассекских – и поручила им придумать новые роли для герцогов Сассекских в течение нескольких дней.

Британская королева Елизавета II согласовала "переходный период", во время которого герцог и герцогиня Сасекский постепенно отойдут от роли членов королевской семьи.

С весны 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл не смогут использовать свой королевский титул (Ваше Королевское Высочество) и не будут получать деньги на выполнение королевских обязанностей.

Британский принц Гарри, выступая на благотворительном мероприятии в Лондоне, впервые прокомментировал совместное со своей супругой Меган Маркл решение о сложении королевских полномочий. Он заявил, что такое шаг дался ему нелегко, и он испытывает глубокую печаль из-за его последствий.