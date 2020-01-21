В Нидерландах задержали украинца по подозрению в жестоком обращении с дочерью

2020-01-21 13:44:40

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3-летнюю девочку отправили в специальное учреждение, занимающееся защитой детей 

В аэропорту Амстердама "Схипхол" был задержан  украинец, который подозревается в жестоком обращении с малолетней дочерью на борту самолета.  Об этом сообщается на странице полиции Нидерландов в Facebook.

"47-летнего украинца подозревают в жестоком обращении с дочерью на борту самолета. Мужчина был задержан",  – говорится в сообщении.

Как сообщает mbs.news, мужчина был задержан после прибытия самолета в "Схипхол" из Бразилии. Во время полета он якобы жестоко обходился со своей з-х летней дочерью, что заставило пассажиров и экипаж вмешаться и самим позаботится о ребенке.

Дочь обвиняемого отправили в специальное учреждение, занимающееся защитой детей. Мужчину арестовали для проведения расследования.

Как ранее сообщал Фокус:

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