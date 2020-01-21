Украинского капитана затонувшего корабля в Будапеште отпустили из-под ареста

Юрий С. должен носить электронный браслет, а также может покидать квартиру лишь с разрешения суда

Капитан корабля из Украины, который в мае протаранил и затопил еще одну лодку, что привело к гибели 27 человек, освобожден из-под стражи.

Об этом заявил представитель прокуратуры Будапешта, передает Hirado.hu.

Читайте также: У жертв крушения туристического катера в Будапеште не было спасательных жилетов

Прокурор заявил, что решение суда противоречит позиции обвинения, добавив, однако, что прокуратура "на данный момент исчерпала все свои процессуальные варианты".

Таким образом, капитан Юрий С. должен носить электронный браслет, а также может покидать квартиру лишь с разрешения суда.

Как ранее сообщал Фокус:

30 мая в Будапеште речной теплоход столкнулся с прогулочным катером, на котором находились туристы из Южной Кореи.

Венгерские чиновники говорят, что столкновение двух кораблей произошло из-за сильного дождя, который шел в Будапеште в среду, 29 мая.