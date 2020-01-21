Иранский депутат пообещал награду в $3 млн любому, кто убьет Трампа

Ахмад Хамзех также считает, что Иран может избежать любых угроз, если у него будет ядерное оружие

Депутат иранского парламента Ахмад Хамзех предложил награду в $3 млн любому, кто убьет президента США Дональда Трампа. Об этом пишет иранское агентство ISNA.

"От имени жителей провинции Керман мы выплатим денежное вознаграждение в размере три миллиона долларов тому, кто убьет Трампа", – заявил Хамзех с трибуны парламента.

Он не сказал, нашла ли эта идея поддержку со стороны высшего руководства Ирана.

Хамзех также заявил, что Иран может избежать любых угроз, если у него будет ядерное оружие и предложил разработать в стране ракеты большой дальности, способные нести мощные боеголовки.

"Если бы у нас было сегодня ядерное оружие, мы были бы защищены от угроз ... Мы должны включить в нашу повестку дня производство ракет большой дальности, способных нести мощные боеголовки. Это наше естественное право", – цитирует слова депутата ISNA.

Город Керман, расположенный к югу от столицы страны Тегерана, является родным городом Кассема Солеймани, известного иранского командующего, убитого в Багдаде по приказу Дональда Трампа 3 января.

Это событие привело к эскалации напряжения в регионе и побудило Иран запустить ракеты по американским целям в Ираке.

Соединенные Штаты и их западные союзники давно обвиняют Иран в попытках стать обладателем ядерного оружия. Тегеран настаивает на том, что он никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и никогда не будет.

Спикер министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави недавно заявил, что его страна все еще остается в ядерной сделке от 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеревался атаковать четыре американских посольства. По словам президента, планы Ирана были сорваны, когда американские беспилотники ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани.