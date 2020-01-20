Иран заверил, что остается в ядерной сделке

2020-01-20 13:56:54

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Спикер министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения

Спикер министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна все еще остается в ядерной сделке от 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств Об этом сообщает DW.

"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными",  – сказал Мусави.

Он также раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения, добавив, что Тегеран не закрыл "дверь для переговоров" для преодоления нынешнего кризиса.

"Будет ли Иран в дальнейшем уменьшать свои ядерные обязательства, будет зависеть от других сторон и от того, будут обеспечены соглашением интересы Ирана",  – подчеркнул Мусави.

Ядерное соглашение с Ираном предусматривает разрешение на мирное использование Тегераном атомной энергетики в обмен на обещание со стороны Ирана не разрабатывать ядерное оружие и отмену Западом экономических санкций.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки с Ираном, сославшись на то, что США получили "несомненные доказательства", что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие.

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