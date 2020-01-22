Президент ФИФА подарил Трампу в Давосе футбольный мяч
2020-01-22 09:45:49
Джанни Инфантино заявил, что Америка скоро станет футбольной страной
Президент ФИФА Джанни Инфантино на проходящем в Давосе 50-м Всемирном экономическом форуме встретился за ужином с президентом США Дональдом Трампом и преподнес ему в подарок футбольный мяч.
Об этом сообщил в своем Twitter корреспондент СBS при Белом дома Марк Кноллер.
"В то время как Сенат США в Капитолии начал судебное разбирательство по делу об импичменте, президент Трамп находится в Давосе и организовывает ужин для глобальных руководителей. Он получил футбольный мяч от президента ФИФА Джанни Инфантино", – написал Марк Кноллер.
Преподнося подарок Трампу, глава ФИФА отметил, что Америка стоит на пороге того времени, когда станет футбольной страной. Эти слова, по-видимому, прозвучали по случаю того, что США вместе с Мексикой и Канадой примут ЧМ-2026.
"Америка находится на грани превращения в мировую футбольную силу", – сказал Инфантино.
"Этот мяч сделан из того же теста, что и победители. Он конкурентоспособен. Он хочет побеждать", – добавил он.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп
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