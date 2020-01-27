В Афганистане разбился самолет с 83 пассажирами на борту
2020-01-27 12:24:42
Первыми на место падения прибыли боевики "Талибана"
В Афганистане потерпел крушение самолет государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление местный властей.
Самолет упал в провинции Газни к юго-западу от Кабула в центральной части страны. По предварительным данным, авиалайнер загорелся и упал по техническим причинам.
Ориентировачное место падения самолета
Британская The Mirror со ссылкой на местные СМИ сообщает, что на борту лайнера, выполнявшего рейс из Кабула в Герат, находились 83 человека.
Спасатели, направленные властями провинции Газни, пока не добрались до места авиакатастрофы. Первыми к упавшему самолету прибыли боевики "Талибана", которые попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар.
Другие подробности произошедшего пока не уточняются.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 января в Афганистане в военный вертолет Ми-17, принадлежащий молдавской авиакомпании, попала ракета. Легкие ранения получили два члена экипажа - граждане Украины.
- 26 января в результате крушения вертолета погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, его дочь и еще семь человек. Он летел на баскетбольный матч, в котором должна была играть Джианна-Мария Оноре. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку.