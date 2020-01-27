Президентом ПАСЕ стал бельгиец Хендрик Дамс

Бельгийский сенатор довольно непубличный депутат

Бельгийский сенатор Хендрик Дамс, единственный кандидат на пост нового главы Парламентской ассамблеи Совета Европы, был избран на эту должность в первый день работы зимней сессии, пишет ТАСС.

В своем вступительном слове после оглашения результатов голосования, Дамс поблагодарил за оказанное ему доверие и пообещал постараться оправдать его.

"Идеальной Европы не существует, но наша задача – сделать ее как можно лучше для наших граждан и всех 47 стран, представленных в Совете Европы", – заявил он.

Дамс отметил, что его работа ориентирована прежде всего на достижение конкретных результатов, и для этого он за время своего мандата планирует посетить все страны – участницы СЕ.

Как пишет Европейская правда, Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010 до ноября 2014 года. Вместе с тем он довольно непубличный депутат.

Также очень примечательны его голосования по украинским вопросам. Хотя депутат присутствовал в ассамблее при критически важных голосованиях, например, по обжалованию полномочий делегации России в 2015 году, он не стал отдавать свои голоса ни за, ни против украинских предложений. В дальнейшем он также не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них – о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем другим "украинским" документам его голоса отсутствуют в электронной системе.

Как ранее сообщал Фокус:

В ходе сегодняшнего заседания ряд представителей ПАСЕ оспорили по существенным основаниям полномочия делегации РФ. В частности, с такой инициативой выступил делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис.

В Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько избрана главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.Первым заместителем главы делегации был избран нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев, а заместителем – парламентарий от "Голоса" Рустем Умеров.