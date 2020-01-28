В Евросоюзе могут попрощаться с монетами 1 и 2 евроцента

Считается, что отказ от мелких монет позволит сэкономить на их производстве, учете и транспортировке

Президент Еврокомиссии Урсула фон Ляйнен предлагает изъять из обращения монеты номиналом в 1 и 2 евроцента. Об этом сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на рабочую программу Еврокомиссии.

Этот документ представят 29 января. В нем предлагается ввести "единообразные правила округления" и изъять мелкие монеты из обращения. Такое решение основано на отчете Еврокомиссии за 2018 год, согласно которому все больше стран еврозоны округляют цены до пяти центов.

В Еврокомиссии считают, что такой шаг позволит сократить производственные затраты на монеты, их учет и транспортировку.

Утверждается, что стоимость чеканки монет в 1 и 2 цента в некоторых странах обходится дороже, чем общая сумма, которую эта мелочь в итоге составляет. Однако пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс говорит, что чеканка монет каждой стране обходится по-разному. В случае Латвии нет ни одной евромонеты, производство которой превышало бы номинал. Например, чеканка 1 цента стоит 0,7 цента, выпуск двухцентовой монеты обходится в 0,9 цента.

Об отказе от мелких монет в Евросоюзе начали думать еще в 2013 году. Но с этим не спешат не только потому, что население боится связанного с этим шагом роста цен, но и не все розничные торговцы поддерживают его. Особенно те, кто привык из психологических соображений формировать цены так, чтобы они непременно заканчивались на "99 центов" – например, 0,99 или 2,99 евро.

И пока идея обсуждается, ее явочным порядком претворили в жизнь Финляндия и Нидерланды. В этих странах все цены округляются до пяти центов, а потому монеты 1 и 2 цента за ненадобностью практически исчезли из оборота.

Как ранее сообщал Фокус:

С 1 октября 2019 года в Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством.

Национальный банк 20 декабря 2019 года ввел в оборот монеты номиналом 5 грн.