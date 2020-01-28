В Газпроме заявили, что достроят "Северный поток 2" самостоятельно

На данный момент времени проект построен почти на 94%

Заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова заявила, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено российской стороной. Об этом сообщает Интерфакс.

По ее словам, на данный момент времени проект построен почти на 94%.

"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – сказала Бурмистрова.

Также заместитель главы Газпрома отметила, что даже после окончания строительства этого трубопровода Россия планирует экспортировать в Европу примерно те же объемы газа, что и раньше.

"В 2019 году мы экспортировали в дальнее зарубежье 199,3 млрд кубометров (в том числе 382 млн кубометров в Китай). Это немного (на 1,5%) меньше, чем в рекордном 2018 году, но больше, чем в 2017 году. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия", – сказала Бурмистрова.

Отметим, 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.

Как ранее сообщал Фокус:

В России заявили, что уже построили большую часть газопровода "Северный поток-2".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" несет угрозу стабильности в регионе.

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".