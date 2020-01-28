Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Фотореалистичный
2020-01-28 22:51:36
Компания надеется на повторение кассового успеха "Короля льва"
Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби" с помощью фотореалистичной компьютерной анимации, сообщило издание Deadline. Классический мультфильм об олененке вышел на экраны в 1942 году.
Сценаристами нового "Бэмби" стали Женева Робертсон-Дворет, работавшая над фильмом «Капитан Марвел», и Линдси Бир. Режиссер мультфильма пока неизвестен. Продюсировать картину будет компания Depth of Field, которая сейчас также снимает ремейк "Пиноккио", в котором деревянный человечек превратится в настоящего с помощью Синей Феи.
В 2019 году Disney выпустил ремейк "Короля льва", который собрал в мировом прокате более $1,66 млрд и стал одним из самых кассовых в истории.
Как ранее сообщал Фокус:
- Портал 24/7 Wall Street составил рейтинги худших и лучших ремейков фильмов в истории кинематографа. В каждый список вошли по 50 лент.
- Осенью 2019 года в Индии начнутся съемки ремейка культового фильма "Форрест Гамп", который получил шесть "Оскаров".