Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Фотореалистичный

Компания надеется на повторение кассового успеха "Короля льва"

Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби" с помощью фотореалистичной компьютерной анимации, сообщило издание Deadline. Классический мультфильм об олененке вышел на экраны в 1942 году.

Сценаристами нового "Бэмби" стали Женева Робертсон-Дворет, работавшая над фильмом «Капитан Марвел», и Линдси Бир. Режиссер мультфильма пока неизвестен. Продюсировать картину будет компания Depth of Field, которая сейчас также снимает ремейк "Пиноккио", в котором деревянный человечек превратится в настоящего с помощью Синей Феи.

В 2019 году Disney выпустил ремейк "Короля льва", который собрал в мировом прокате более $1,66 млрд и стал одним из самых кассовых в истории.

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