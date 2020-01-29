Коронавирус добрался до Финляндии: подтвержден первый случай заражения

Глава здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен заявил, что риск распространения болезни по стране небольшой

В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевшей оказалась туристка из Китая. Об этом сообщает Yle.

По информации издания, 32-летняя женщина приехала из города Ухань, эпицентра вспышки болезни.

Сначала она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа. После обследования ее оттуда перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

Глава здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Мика Салминен заявил, что риск распространения коронавируса по стране небольшой и призвал население не поддаваться панике.

"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему невелик, поэтому не стоит паниковать", – сказал он.

В целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек – за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.

За прошедшие сутки (28 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса составило 26 человек, а количество заболевших в Китае увеличилось на 1 459 человек.