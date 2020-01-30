Виноват коронавирус. McDonald's в Москве отменил распродажу бургеров

В компании ссылаются на рекомендации московских властей

McDonald's на Пушкинской площади в Москве отменил акцию с продажей бургеров по 3 рубля, приуроченнную к 30-летию открытия первого ресторана в России, из-за опасности заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, принимаемым правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы (заражения коронавирусом, – ред.). Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников", – сказано в сообщении компании.

В McDonald's ссылаются на рекомендации московских властей о мерах по предупреждению распространения коронавируса, где содержится призыв "в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции".

В честь своего 30-летия McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января должен был предложить Биг Мак и другие позиции меню по цене 1990 года.

Согласно акции, приобрести продукты за три рубля можно было бы до тех пор, пока они не кончатся. Кроме того, за 30 рублей можно купить вишневый пирожок, прохладительный напиток, капучино, картофель фри и ряд других товаров.

День открытия ресторана в 1990 году сопровождался большой очередью. Посетители провели в ней много часов. За сутки внутрь попали 30 тысяч человек, что стало мировым рекордом для заведений сети.

Фото: rep.ru

Как ранее сообщал Фокус:

У McDonald's больше нет прав на Big Mac в ЕС. Битву против мирового гиганта выиграл "карлик" - ирландская сеть фастфуда Supermac's.