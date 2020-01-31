В неопубликованной книге Болтона содержится секретная информация, – Белый дом

Администрация Трампа требует удалить из книги некоторые главы

Белый дом направил письмо на имя адвоката бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, где указывается, что некоторые главы в его пока неизданной книге содержат секретную информацию и не могут быть опубликованы. Об этом сообщает NBC.

В письме отмечается, что разглашение секретной информации может повредить безопасности страны.

"После предварительного изучения текста, мы пришли к выводу, что в рукописи содержатся значительные объемы секретной информации. Часть этой информации находится под грифом "совершенно секретно", – говорится в тексте письма.

"Данная рукопись не может быть опубликована или каким-то образом обнародована без удаления секретной информации", – добавила директор управления по информационной безопасности Белого дома Эллен Найт.

В свою очередь адвокат Болтона Чарльз Купер заявил, что не согласен с этими заявлениями.

"Мы не считаем, что какая-либо информация (в книге) может быть сочтена секретной", – сказал он.

В своей книге Болтон пишет, что он, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер просили Трампа направить уже одобренную Конгрессом помощь. Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что намерен не отправлять никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности в Украине Джо Байдена – наиболее вероятного соперника президента на выборах 2020 года.

Также в книге описывается, что госсекретарь США Майк Помпео в частных разговорах утверждал, что не верит заявлениям адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что экс-посол США в Украине Мари Йованович была коррумпированной. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.

Черновик книги Болтон направил для ознакомления в Белый дом.

Как ранее сообщал Фокус:

Демократы требуют заслушать в Сенате показания экс-советника президента по нацбезопасности Джона Болтона.