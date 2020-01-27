Демократы требуют показаний от Болтона, после публикации выдержки из его книги

Джон Болтон подтверждает, что президент США действительно собирался заморозить помощь для Украины

В США демократы возобновили свои требования, чтобы заслушать в Сенате показания экс-советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в суде по импичменту. Об этом сообщает ВВС.

Подобные требования возобновились после того, как был опубликован отрезок из еще невыпущенной книги Болтона, в которой экс-советник подтвердил, что Трамп хотел заморозить помощь Украины, если страна не начнет расследование против Джо Байдена.

Таким образом, показания Болтона смогут существенно подорвать защиту Трампа. Суд по импичменту возобновится в Сенате в понедельник, 27 января.

На прошлой неделе Трамп заявлял журналистам, что не желает, чтобы Болтон давал показания в Сенате. Президент, в который раз подчеркнул, что считает судебный процесс "охотой на ведьм".

Впервые выдержки из книги Болтона опубликовало издание New York Times. В них говорится о том, что Трамп сказал в августе тогдашнему помощнику, что собирается заморозить 391 млн долларов помощи Украине до тех пор, пока украинские чиновники не помогут с расследованием против Байдена.

"Болтон прямо противоречит основе защиты президента. Чтобы суд бы справедливым, сенаторы должны настоять на том, чтобы вызвать Болтона в качестве свидетеля, он должен предоставить свои записи и другие документы", – написал председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в Twitter.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что теперь отказ республиканцев вызвать Болтона и других свидетелей становится "еще более неоправданным".

Адвокаты Болтона и Белый дом пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.

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