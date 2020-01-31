Airbus выплатит $3,6 млрд за взятки в 16 странах

Добровольная выплата позволит закрыть четырехлетнее расследование

Европейский авиастроительный концерн Airbus выплатит $3,6 млрд штрафа для урегулирования дела о взятках во Франции, Великобритании и США, сообщило агентство Bloomberg. Финансовая прокуратура Франции полагает, что концерн давал взятки при выходе на новые рынки в 16 странах, в том числе в Японии, России и Китае, чтобы увеличить свою прибыль на 1,05 млрд евро.

Но заплатит концерн только властям трех стран: 2,1 млрд евро – Франции, 983 млн евро – Великобритании и 530 млн евро – США.

Урегулирование претензий позволит концерну завершить четырехлетнее расследование по обвинению в привлечении посредников для дачи взяток.

После появления сообщения о выплате, курс акций концерна вырос на 1%.

Напомним, что в начале 2020 года Airbus впервые за восемь лет обошел Boeing по объему поставок. Он передал авиакомпаниям 863 самолета и вышел на первое место в мировом авиастроении. Производство за год увеличилось на 7,9% (на 63 самолета). Boeing в 2018 году поставил 806 самолетов, а в 2019 году с января по ноябрь – 345. Сокращение производства у Boeing связано с запретом на полеты самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф с ними.

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