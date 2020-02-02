Британия хочет заключить с ЕС торговую сделку, подобную канадской
2020-02-02 15:50:00
Лондон готов принять таможенные проверки на границе с ЕС
Премьер-министр Великобритании собирается озвучить позицию страны на предстоящих торговых переговорах с Евросоюзом. Об этом премьер собирается заявить в своей речи 3 февраля, передает ВВС.
Так, Лондон не собирается перенимать правила ЕС относительно прав работников, стандартов для продуктов питания и защиты окружающей среды, а также юрисдикции Суда ЕС в возможных торговых спорах.
Вместе с этим Британия готова принять таможенные проверки на границе с ЕС, если торговую сделку не удастся заключить.
Что же касается самой сделки, то страна рассчитывает заключить с Евросоюзом соглашение о зоне свободной торговли, подобное тому, что ЕС заключил с Канадой в 2016 году. Такое соглашение будет охватывать большинство товаров, но не касаться услуг, которые сейчас обеспечивают 80% рабочих мест в Великобритании.
В ЕС также рассматривают "канадскую сделку", как возможный вариант, но также хотят, чтобы Лондон придерживался европейских стандартов и правил государственного финансирования - и принял юрисдикцию Суда ЕС в возможных торговых спорах, отмечает BBC.
Переговоры между двумя сторонами начнутся в марте 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Великобритания официально вышла из состава Европейского союза. Brexit наступил в 23:00 по лондонскому времени 31 января.
- 30 января Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.
- 31 января британская делегация накануне Brexit покинула Европарламент, освободив места для новых делегатов из стран Европейского Союза и других стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС. 73 депутата покинули здание Европарламента с волынкой, чемоданами и зонтами.