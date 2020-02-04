В ЕС не поддержали "сделку века" от Трампа

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает, что все нерешенные вопросы должны решаться путем прямых переговоров между Израилем и палестинцами

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель сегодня озвучил позицию ЕС относительно плана президента США Дональда Трампа для Ближнего Востока. В ЕС считают, что "сделка века" президента США не соответствует "согласованным на международном уровне параметрам".

Об этом сообщает Reuters.

Борель заявил, что вопросы границ палестинского государства и окончательного статуса Иерусалима являются до сих пор дискуссионными, поэтому любая аннексия Израилем палестинских земель будет подвергнута сомнению.

"Инициатива США, представленная 28 января, отклоняется от этих международно-согласованных параметров", – сказал Боррель.

Он также добавил, что если Израиль станет предпринимать какие-то шаги для реализации плана Трампа, "это не останется без ответа".

"Чтобы построить справедливый и прочный мир, нерешенные вопросы окончательного статуса должны решаться путем прямых переговоров между обеими сторонами", – сказал Боррель.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с общенациональным обращением, в котором изложил свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его "сделка века" предполагает сосуществование двух государств. По мнению лидера США, его план – это последний шанс для Палестины стать полноценным государством.

"Сделка века" подразумевает, что:

Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;

Палестина должна отказаться от террора;

площадь Палестины фактически удвоится;

Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;

США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;

США помогут палестинцам создать государство;

Палестина получит $50 млрд инвестиций.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал предложенный Трампом план мира на Ближнем Востоке "пощечиной века". Также Аббас заявил, что готов вести переговоры с Израилем при посредничестве РФ, ООН, ЕС и США.

Лига арабских государств отказалась сотрудничать с американской стороной для выполнения плана урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.