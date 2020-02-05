За eBay предложили $30 млрд, – WSJ

Пионер интернет-торговли eBay сейчас переживает не лучшие времена

Компания Intercontinental Exchange (ICE), которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей NYSE, предложила приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, оценив ее в $30 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее ICE уже обращалась к eBay с предложением о покупке и недавно сделала это снова. В настоящее время компании не ведут официальных переговоров.

Капитализация eBay в настоящее время составляет около $28 млрд. Ее акции выросли примерно на 7% на фоне сообщений о возможной сделке, а акции ICE упали на 5%.

ICE – вторая по величине биржевая группа в мире. Кроме Нью-Йоркской биржи она управляет фьючерсными биржами по всему миру. В 2001-м приобрела Лондонскую международную нефтяную биржу, в 2018-м – Чикагскую фондовую биржу. Компания имеет опыт приобретения недостаточно эффективных торговых платформ, отмечает WSJ.

eBay, один из пионеров онлайн-торговли, начинавший в 1995 году как интернет-аукцион, сейчас является торговой площадкой широкого профиля. В последние годы компания переживает не лучшие времена. Ей приходится противостоять жесткой конкуренции со стороны других торговых площадок.

В сентябре 2019 года генеральный директор eBay Дэвин Вэниг ушел в отставку. Его уход связан с разногласиями с советом директоров. В конце 2019 года она согласилась продать свою дочернюю компанию по продаже онлайн-билетов за $4 млрд и рассматривала возможность продажи своего бизнеса объявлений, который оценивается в $8–12 млрд.

eBay неделей ранее сообщила о снижении прибыли в последнем квартале и дала более слабый, чем ожидалось, прогноз по выручке в текущем квартале.

Динамика курса акций eBay и индекса S&P 500

Как ранее сообщал Фокус: