Миллиардер из Дубая купил модный дом Roberto Cavalli
Сумма сделки не оглашается, но предыдущий владелец заплатил за Roberto Cavalli 390 млн евро
Хусейн Хаджвани, 66-летний бизнесмен из ОАЭ, купил итальянский модный дом Roberto Cavalli, сообщил Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз.
Покупка совершена 28 ноября через инвестиционную компанию Vision Investment. Сумма сделки не называется.
Хаджвани занимает 962-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes 2019 года. Его состояние оценивается в 2,4 млрд долларов. Он занимает пост председателя совета директоров в девелоперской компании Damac Properties, основанной в 2002 году.Важно
Ранее контроль над Roberto Cavalli принадлежал итальянской инвесткомпании Clessidra Sgr. Она купила 90%-ную долю в 2015 году за 390 млн евро.
В 2013 году компания Damac Properties сотрудничала с Дональдом Трампом при создании двух полей для гольфа под брендом Trump. Эта компания занимается проектами в сфере недвижимости для роскошных вилл, включая партнеров Fendi Casa, Versace Home и Just Cavalli.
Дизайнер Роберто Кавалли основал одноименный модный дом во Флоренции в 1975 году. Бренд создает одежду, обувь, аксессуары и предметы интерьера. С 2014 года его доходы падают.Важно
Ранее Damac Properties сотрудничала с Roberto Cavalli при оформлении отелей.
Как ранее сообщал Фокус:
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