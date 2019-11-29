Миллиардер из Дубая купил модный дом Roberto Cavalli

Сумма сделки не оглашается, но предыдущий владелец заплатил за Roberto Cavalli 390 млн евро

Хусейн Хаджвани, 66-летний бизнесмен из ОАЭ, купил итальянский модный дом Roberto Cavalli, сообщил Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз.

Покупка совершена 28 ноября через инвестиционную компанию Vision Investment. Сумма сделки не называется.

Хаджвани занимает 962-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes 2019 года. Его состояние оценивается в 2,4 млрд долларов. Он занимает пост председателя совета директоров в девелоперской компании Damac Properties, основанной в 2002 году.

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Ранее контроль над Roberto Cavalli принадлежал итальянской инвесткомпании Clessidra Sgr. Она купила 90%-ную долю в 2015 году за 390 млн евро.

В 2013 году компания Damac Properties сотрудничала с Дональдом Трампом при создании двух полей для гольфа под брендом Trump. Эта компания занимается проектами в сфере недвижимости для роскошных вилл, включая партнеров Fendi Casa, Versace Home и Just Cavalli.

Дизайнер Роберто Кавалли основал одноименный модный дом во Флоренции в 1975 году. Бренд создает одежду, обувь, аксессуары и предметы интерьера. С 2014 года его доходы падают.

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Ранее Damac Properties сотрудничала с Roberto Cavalli при оформлении отелей.

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