МИД РФ о маломощных боеголовках на американских подлодках: США понизили ядерный порог

В России считают, что Вашингтон допускает возможность ограниченной ядерной войны

В МИД России прокомментировали заявление Пентагона о размещении на подводных лодках новой ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Во внешнеполитическом ведомстве РФ считают, что такие действия США говорят о том, что Вашингтон допускает возможность ограниченной ядерной войны.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы реагируем на это с большой тревогой не потому, что видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность надежным образом обеспечена в результате усилий, которые предпринимались и в плане вооружения, и в плане создания перспективных образцов военной техники, но с точки зрения доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере. Это очень тревожно", – сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, размещение ядерных боеголовок малой мощности на подлодках снижает ядерный порог, что может привести к ограниченной ядерной войне.

"Появление на стратегических носителях США зарядов пониженной мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения о возможности применения такого рода средств в гипотетическом конфликте уже воплощаются в металле, в изделиях. Это отражение того, что США реально понижают ядерный порог, что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в такой войне", – сказал российский дипломат.

Эксперты считают, что мощность каждой боеголовки W76-2 составляет пять килотонн — примерно в два раза меньше, чем мощность ядерной бомбы Little Boy (Малыш), которую американские войска сбросили на японский город Хиросима 6 августа 1945 года.

Как ранее сообщал Фокус:

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