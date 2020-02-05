Крушение самолета в Стамбуле: количество пострадавших возросло до 120 человек
2020-02-05 21:30:22
Предварительной причиной аварии были плохие погодные условия
Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что число пострадавших в результате крушения самолета Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines увеличилось до 120 человек. Ранее сообщалось о 52 раненых.
Об этом передает Анадолу.
Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир (двое них - дети) и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб.
Али Ерликая добавил, что состояние большинства из пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Также Али Ерликая сообщил, что предварительной причиной крушения самолета в Стамбуле были плохие погодные условия.
"По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу. На данный момент мы доставили 120 человек в больницы", – заявил губернатор.
Как сообщил Укринформ со ссылкой на министерство транспорта Турции, пилот и помощник пилота находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция, пострадавших, после оказания первой помощи на месте, отправляют в больницы.
Генеральный консул Украины в Стамбуле заявил, что граждан Украины среди пострадавших в аварии самолета нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Генштаб иранских вооруженных сил Ирана объявил утром 11 января, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки".
- 3 февраля в аэропорту Мадрида успешно приземлился самолет авиакомпании Air Canada, у которого при взлете сломалось шасси и его части попали в двигатель.