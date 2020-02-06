Крушение самолета в Стамбуле: три человека погибли, 179 – пострадали

Самолет упал с обрыва и развалился на три части

В аварии самолет Boeing 737-800, принадлежащего авиакомпании Pegasus Airlines, который выполнял рейс Измир-Стамбул, погибли три человека, еще 179 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, пишет Hurriyet.

Самолет потерпел крушение в стамбульском аэропорту Сабих Гекчен в 18.30 по местному времени. Пилот не смог затормозить после приземления, аэробус понесло вбок, он проломил ограждение и упал с 30-метрового обрыва.

У самолета отвалился двигатель, он распался на три части, начался пожар. На борту было шесть членов экипажа и 177 пассажиров, среди которых двое младенцев. После крушения экипаж и те пассажиры, что смогли выбраться самостоятельно, открыли аварийные двери и начали эвакуацию еще до прибытия спасателей, помогая выбраться тем, кто оказался зажат между сидениями и обломками самолета.

Все фото: Hurriyet

До Boeing 737-800 на этой же полосе совершили посадку два самолета, однако злополучному рейсу пришлось приземляться при сильном встречном ветре. Также в Стамбуле ухудшилась погода, накануне вечером там шел дождь с мокрым снегом, предварительно, сложные погодные условия спровоцировали аварию.

По данным медиков – большинство пассажиров получили травмы лица и головы после падения самолета – они ударились о передние сидения. Угрозы жизни нет.

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