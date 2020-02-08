Полиция задержала 47 человек и конфисковала два охотничьих ружья

В нескольких населенных пунктах Казахстана в ночь на 8 февраля произошли массовые драки, погибли восемь человек, еще сорок – получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что около 70 человек стали участниками драки на окраине села Масанчи на границе с Кыргызстаном. К ним потом присоединились еще 300 человек из соседних деревень.

Толпа столкнулась с полицией, при этом выстрелив в двух офицеров, а также подожгла десятки зданий и автомобилей.

По словам министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, полиция задержала 47 человек и конфисковала два охотничьих ружья.

В администрации президента Токаева заявили, что сейчас ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии.

"Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан", – говорится в заявлении президента Казахстана.

Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий этого инцидента.

По одной из версий, беспорядки и погромы начались после погони полиции за машиной нарушителя, который остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали полицейским сопротивление и закидали их автомобиль камнями, пишет РИА Новости.

По словам главного полицейского Казахстана, согласно предварительным подсчетам, от действий участников конфликта пострадали свыше 30 домов, 23 автомобиля. Кроме того, они повредили 15 объектов торговли. Об этом пишет nur.kz со ссылкой на данные МВД Казахстана.

В настоящее время расследование ведется сразу по двум статьям УК РК, а именно по статье "Убийство", а также по статье "Организация и участие в массовых беспорядках".

Как ранее сообщал Фокус:

Перестрелка и массовая драка случилась в Москве в День всех влюбленных, 14 февраля 2019 года. Ранения получили десять человек. Полиция задержала восемнадцать подозреваемых.