Первый украинец заразился коронавирусом из Китая

Гражданин Украины заболел на борту круизного лайнера Diamond Princess

Впервые китайский коронавирус был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает The Mainichi.

По данным Министерства здравоохранения Японии, вирус был обнаружен у пяти членов экипажа и одного пассажира, из них четыре гражданина Филиппин, один из США и еще один из Украины. Все заразившиеся в возрасте от 20 до 70 лет, на данный момент у них нет никаких серьезных симптомов.

Речь идет о лайнере Diamond Princess, который Япония отправила на карантин вместе с почти 4 тыс. пассажиров на борту. Такое решение было принято после того, как у 80-летнего гражданина Китая на борту был обнаружен коронавирус.

Теперь все пассажиры и члены экипажа вынуждены оставаться на борту лайнера на протяжении как минимум 14 дней.

Кроме этого, в японском Минздраве добавили, что проверили 336 потенциально инфицированных людей.

Лайнер перевозит пассажиров из более чем 50 стран и регионов, он находится на карантине с 3 февраля.

Как ранее сообщал Фокус: