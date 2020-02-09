Первый украинец заразился коронавирусом из Китая
2020-02-09 17:18:00
Гражданин Украины заболел на борту круизного лайнера Diamond Princess
Впервые китайский коронавирус был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает The Mainichi.
По данным Министерства здравоохранения Японии, вирус был обнаружен у пяти членов экипажа и одного пассажира, из них четыре гражданина Филиппин, один из США и еще один из Украины. Все заразившиеся в возрасте от 20 до 70 лет, на данный момент у них нет никаких серьезных симптомов.
Речь идет о лайнере Diamond Princess, который Япония отправила на карантин вместе с почти 4 тыс. пассажиров на борту. Такое решение было принято после того, как у 80-летнего гражданина Китая на борту был обнаружен коронавирус.
Теперь все пассажиры и члены экипажа вынуждены оставаться на борту лайнера на протяжении как минимум 14 дней.
Кроме этого, в японском Минздраве добавили, что проверили 336 потенциально инфицированных людей.
Лайнер перевозит пассажиров из более чем 50 стран и регионов, он находится на карантине с 3 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным СМИ, 20 украинцев находятся на борту лайнера, отправленного в Японии на карантин из-за коронавируса.
- После этого, в Минздраве сообщили, что украинцев нет среди инфицированных коронавирусом на лайнере в Японии. Также подтвердилось, что на борту лайнера находится 25 граждан Украины.
- А в конце недели, проведенной в карантине, число заболевших на Diamond Princess в Японии достигло 61 человека. Всех зараженных доставляют в больницы.