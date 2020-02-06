Украинцев нет среди инфицированных коронавирусом на лайнере в Японии, – Минздрав

На борту лайнера находится 25 граждан Украины

Среди инфицированных коронавирусом лиц, находящихся на заблокированном в Японии круизном лайнере Diamond Princess, украинцев нет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства охраны здоровья Украины.

В Минздраве напомнили, что на борту лайнера находится 25 граждан Украины.

Ранее власти Гонконга сообщили о случае заболевания у пассажира, который был на борту лайнера с 20 января. 25 января пассажиру диагностирован коронавирусную инфекцию.

С 4 февраля Минздрав Японии поставил судно на карантин и проводит исследование для пассажиров, которые контактировали с инфицированным человеком.

"Были отобраны образцы в 237 пассажиров и членов экипажа и проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. По информации контактного лица ММСП Японии, граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев нет", – говорится в сообщении.

Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии. Остальные пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, останутся на судне как минимум 14 дней.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

Как ранее писал Фокус:

Пассажиры, которые остались на борту, сообщают, что питание стало скудным и еду доставляют прямо в каюты, что на девятипалубном лайнере занимает много времени. От это страдают в первую очередь инсулинозависимые диабетики, которых немало на борту.