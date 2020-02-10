Разбила вдребезги. В Мексике критик случайно уничтожила экспонат за 20 тысяч долларов

Инсталляция представляла из себя набор различных предметов под стеклом

В Мексике на открытии выставки критик уничтожила произведение современного искусства, которое было оценено в 20 тыс. долларов. Об этом сообщает The Guardian.

По словам критика Авелины Леспер, инсталляция разбилась случайно, когда она попыталась поставить рядом с ней пустую бутылку воды, чтобы поиронизировать над экспонатом. Инсталляция представляла из себя набор различных предметов – футбольный мяч, камень, теннисный мяч и перо, который были заключены в стекло.

Экспонат был представлен мексиканским художником Габриэлем Рико, который в своих работах противопоставляет предметы, созданные человеком и природой.

"Все походило на то, что работа услышала мой комментарий и почувствовала, что я о ней думаю. Работа разбилась на куски, упав на пол", – рассказала Леспер.

Она сообщила, что после происшествия ей сказали, что произведение оценивается в 20 тыс. долларов.

"Леспер подошла слишком близко к работе, чтобы поставить рядом с ней бутылку с газировкой и сфотографировать, без сомнения, критик стал причиной произошедшего", – заявили в галерее.

Представители выставки также подчеркнули, что поведение критика показало "огромный недостаток профессионализма и уважения" с ее стороны. В галерее утверждают, что работы Рико высоко ценятся коллекционерами и художественными учреждениями.

Кроме этого, сообщается, что Леспер предложила галерее оставить разбитую композицию, чтобы показать ее эволюцию. Когда ее идея была отвергнута, критик предложила все починить.

Галерея же собирается связаться с художников, прежде чем объявлять о своих следующих шагах.

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