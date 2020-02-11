Отсутствие волос также облегчает надевать и снимать медработникам защитные костюмы и маски

Китайские медсестры добровольно стригут свои волосы и бреют головы, чтобы снизить риск заражения во время борьбы с коронавирусом в больницах в Ухане. Об этом пишет Business Insider.

Бритые головы – это только один из примеров достойных поступков, которые совершает медицинский персонал, когда они направляются на передний край эпидемии, пишет издание.

Помимо снижения риска распространения патогенных микроорганизмов, отсутствие волос также облегчает надевать и снимать медсестрам защитные костюмы и маски.

Персонал больницы в Ухане делает все возможное, чтобы сэкономить время и оказать помощь большему количеству пациентов. Они даже используют подгузники для взрослых вместо того, чтобы ходить в туалет.

"Я думаю, что это напряжение для каждого доктора и каждой медсестры в Ухане, как с физической, так и с психологической стороны", – сказала в интервью Washington Post терапевт из Пекина Кэндис Цинь.

"Мы знаем, что пациенты обеспокоены, но мы должны помнить, что врачи такие же люди", – добавила она.

Борьба с вирусом сказывается и на внешности медицинского персонала в Ухане. Кожа медсестер носит белый оттенок от применения дезинфицирующих средств, а их лица отмечены линиями от масок, впивающихся в их кожу.

Очевиден и эмоциональный ущерб, поскольку врачи преодолевают критический момент, борясь с постоянно растущим объемом случаев заболевания.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.