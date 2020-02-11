Евросоюз планирует отменить санкции против Азарова и Ставицкого, – журналист

По данным журналиста, подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе

Евросоюз планирует отменить санкции против экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. О принятии данного решения во вторник, 11 февраля, написал корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец, в течение 12 месяцев", – написал он.

По данным журналиста, подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе.

Санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Последний раз ЕС продлевал их 4 марта 2019 года. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, и в ближайшее время ЕС должен принять по ним следующее решение.

Как ранее сообщал Фокус:

Суд Европейского союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против Януковича в 2018 году, однако экс-президент продолжает до марта 2020 года оставаться под действием санкций, продленных в марте 2019 года.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.