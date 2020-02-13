"Тупая и аморальная". Мари Йованович охарактеризовала внешнюю политику США

Экс-посол предупредила, что США могут потерять своих союзников

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что США ведут "аморальную" внешнюю политику, которая "заменяет доверие на угрозы, страх и замешательство". Об этом сообщает The Guardian.

В своих последних публичных заявлениях Йованович сказала, что управление внешней политикой администрацией Трампа может привести к потере союзников, которые захотят иметь дело с другими, более надежными партнерами.

"Мы должны быть принципиальными, последовательными и заслуживающими доверия. Тупая, аморальная внешняя политика, основанная на догадках, которая заменяется доверие на угрозы, страх и замешательство, не может работать в течение долгого времени", – сообщила Йованович во время выступления в Джорджтаунском университете.

Также экс-посол предупредила, что Госдепартамент оказался "в беде", добавив, что его руководству не хватает "политического видения" и "моральной чистоты".

"В какой-то момент ранее немыслимое станет неизбежным – наши союзники, которые имеют такое же право действовать в своих собственных интересах, как и мы, будут искать более надежных партнеров, чьи интересы могут не совпадать с нашими", – подытожила бывший дипломат.

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