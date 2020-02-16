"Сделка века". Израиль сформировал группу для определения границ с Палестиной

Израиль будет работать с США над определением границ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сформирована группа, которая займется составлением карты границ в рамках представленной США "сделки века".

Об этом сообщает Newsru.co.il.

По словам Нетаньяху, Израиль будет работать с США над определением границ.

В эту команду вошли министр туризма Ярив Левин, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, исполняющий обязанности генерального директора министерства главы правительства Ронен Перец.

Посол Израиля в США Рон Дермер будет оказывать содействие этой группе.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с общенациональным обращением, в котором изложил свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его "сделка века" предполагает сосуществование двух государств. По мнению лидера США, его план – это последний шанс для Палестины стать полноценным государством.

"Сделка века" подразумевает, что:

Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;

Палестина должна отказаться от террора;

площадь Палестины фактически удвоится;

Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;

США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;

США помогут палестинцам создать государство;

Палестина получит $50 млрд инвестиций.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал предложенный Трампом план мира на Ближнем Востоке "пощечиной века". Также Аббас заявил, что готов вести переговоры с Израилем при посредничестве РФ, ООН, ЕС и США.