Коронавирусный патруль: в Екатеринбурге казаки ищут чихающих китайцев

"Коронавирусный патруль" будет выискивать граждан "китайской принадлежности" и выдавать им маски

В российском Екатеринбурге казаки организовали "коронавирусный патруль", который будет выискивать граждан "китайской принадлежности", выдавать им маски и предлагать кортеж сопровождения в больницу. Об этом сообщают РИА Новости.

Атаман местных казаков Геннадий Ковалев сообщил, что казачьи патрули проверят на коронавирусную инфекцию всех мигрантов из азиатских стран, работающих на крупнейшем рынке города.

"Патруль выходит по понедельникам и пятницам с 18.00 до 20.00 в микрорайоне 7 Ключей. Ходят, смотрят на людей "китайской принадлежности" и на всех, кто чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет", – рассказал атаман.

По его словам, патрули будут состоять из трех человек. У каждого из них при себе будут находиться одноразовые медицинские маски. Позже проверяющих снарядят пирометрами для дистанционной проверки температуры.

Ковалев добавил, что дежурство продолжится до стабилизации ситуации в мире.

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