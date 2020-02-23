В "Аль-Каиде" подтвердили смерть одного из своих главарей в Йемене

Касим аль-Рейми был уничтожен в ходе военной операции США

В террористической организации "Аль-Каида" подтвердили гибель главаря одного из ответвлений группировки. Об этом сообщила неправительственная мониторинговая организация Site Intelligence Group, передает Голос Америки.

Речь идет о Касиме аль-Рейми, который возглавлял исламистскую группировку "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП). Ранее о смерти боевика сообщил президент США Дональд Трамп, заявив, что аль-Раими был уничтожен в ходе военной операции США.

По мнению США, вышеупомянутая группировка является одним из наиболее опасных "подразделений" террористической сети, которое было создано Усамой бин-Ладеном. Члены группировки ведут террористическую деятельность на территории Йемена и Саудовской Аравии.

Касим аль-Рейми призывал своих сторонников совершать теракты в США. Аль-Рейми возглавил АКАП после того, как его предшественника Абу Харейра ас-Санани убили при помощи американского беспилотника.

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