Китай заявил, что нашел средство против коронавируса

По словам посла КНР в России, это лекарство активно использовали в борьбе с малярией

Посол КНР в России Чжан Ханьхуей на брифинге заявил, что в Китае разработана вакцина, показавшая эффективность против коронавируса. Тем не менее, он отметил, что она еще требует дальнейшей проверки и доработки. Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, это старое лекарство, которое активно использовали несколько десятков лет против малярии, а сейчас оно показало эффект в борьбе с COVID-19.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", – отметил он.

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными. Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской" – добавил китайский дипломат.

Чжан Ханьхуэй также опроверг предположения, что коронавирус мог иметь искусственное происхождение.

"Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировано 79 565 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире от заболевания умерли 2 770 человек.