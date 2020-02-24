Власти разрешили здоровым людям выезжать из изолированного Уханя. Но потом передумали

Причиной для выезда могла быть потребность в лечении в другом месте

Власти Китая разрешили здоровым людям, не имеющих симптомов инфицирования коронавирусом, выезжать из Уханя, но позже – отзвали свое решение.

Об этом сообщает AFP.

Причиной для выезда могла быть потребность в лечении в другом месте, но не болезней вызванных коронавирусом, или "другие веские причины". Уехать могли позволить людям, у которых не обнаружили коронавирус, и которые не контактировали с инфицированными, передает The Guardian.

Местное правительство заявило, что объявление о том, что в Ухане ослабят некоторые ограничения на поездки и позволит некоторым людям уехать, было сделано без разрешения и было отменено.

Власти Уханя заявляли, что здоровые жители могут начать покидать город с 23 января. Но позже власти выпустили ​​новое заявление,в котором назвали заявление об ослаблении карантинных мер "недействительным".

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.

В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.