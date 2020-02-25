США отработали ответный ядерный удар по России на учениях. Эксперты назвали это маркетинговым ходом

Учения начались через несколько недель после того, как США развернули новую боеголовку малой мощности для подводных лодок W76-2

США провели военные учения, во время которых имитировали ответный ядерный удар по России.

Об этом рассказал представитель Минобороны США во время брифинга, передает The Guardian.

Учения начались через несколько недель после того, как США развернули новую боеголовку малой мощности для подводных лодок W76-2, заказанную президентом США Дональдом Трампом в качестве противодействия российскому тактическому оружию и предназначенную для сдерживания его использования.

Взрывная мощность составляет пять килотонн, что составляет треть от мощности бомбы "Малыш", сброшенной на Хиросиму, и значительно ниже, чем у боеголовок весом 90 и 455 килотонн на других баллистических ракетах подводных лодок США.

Согласно стенограмме брифинга старших должностных лиц Пентагона, министр обороны Марк Эспер принял участие в так называемом "мини-учении" в Стратегическом командовании США в Небраске. Эспер сыграл себя в смоделированном кризисе, когда Россия начала атаку на цель США в Европе.

"Сценарий включал непредвиденные обстоятельства в Европе, когда вы ведете войну с Россией, и Россия решает использовать ограниченное ядерное оружие малой мощности против площадки на территории НАТО", – сказал высокопоставленный чиновник. "А затем вы проходите разговор, который у вас будет с министром обороны, а затем с президентом, в конечном счете, чтобы решить, как реагировать".

Чиновник рассказал, что "в ходе учений имитировали ответ ядерным оружием", но назвал это "ограниченным ответом".

Ограниченный ответ мог бы предполагать использование небольшого количества ядерного оружия, или существующего оружия малой мощности, или новой боеголовки малой мощности W76-2, запущенной на подводной лодке.

Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации в Федерации американских ученых, отметил, что Пентагон очень редко дает такие подробные брифинги о ядерных учениях, и предположил, что это могло быть маркетинговым ходом для нового оружия.

"Помните, что всего несколько недель назад у нас было официальное подтверждение того, что эта новая боеголовка низкой мощности была развернута", – рассказал Кристенсен.

"И сейчас мы переходим к новому бюджетному этапу, когда им приходится идти в Конгресс и пытаться оправдать следующее новое ядерное оружие с малой мощностью, которое представляет собой крылатую ракету морского базирования", – считает он.

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