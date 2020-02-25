МВФ: поляки стали богаче португальцев, а чехи догоняют итальянцев

Украина по уровню доходов населения лишь немного обходит Марокко

Спустя 30 лет после окончания коммунистического правления и начала рыночных реформ, по уровню дохода на душу населения Польша опередила еще одну страну Западной Европы – Португалию. Об этом пишет польское издание Polandin со ссылкой на данные МВФ.

С учетом реальной покупательной способности уровень дохода на душу населения в Польше в 2019 году составил $33 991. Это немного больше, чем в Португалии – $33 ​​665. Грецию же Польша обошла еще четыре года назад

Как отмечает издание, по прогнозам МВФ, экономика Португалии в этом году будет развиваться в темпе 1,6 процента против 3,1 процента в случае с польской экономикой.

"Чехия ($38,8 тыс.) приблизилась к уровню Италии ($40,4 тыс.). Власти в Риме не смогли преодолеть экономическую стагнацию в течение четырех десятилетий, тогда как чешская экономика развивается достаточно быстро. Однако большим вызовом для стран нашего региона будет достичь уровня Испании ($41,6 тыс.), которая (важный знак) в прошлом году стала богаче Италии", – говорится в материале.

Также, по данным МВФ, Россия ($ 29,6 тыс.) опустилась ниже Греции ($ 30,2 тыс.). Беларусь ($ 20,6 тыс.) уже стала беднее Мексики ($ 20,9 тыс.). А Украина ($ 9,7 тыс.) лишь немного обходит Марокко ($ 9,2 тыс.).

Как ранее сообщал Фокус:

В течение 2019 года заробитчане перечислили в Украину около 12 млрд долларов.

В Польше работают более миллиона трудовых мигрантов, а из Украины – почти 900 тысяч.

Заместитель директора департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник сообщил о намерении польского правительства на протяжении полугода утвердить принципы новой миграционной политики.