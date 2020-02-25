На 10 лет в тюрьму. В Китае осудили гонконгца за публикацию книг о личной жизни членов компартии
2020-02-25 12:51:00
Книготорговец исчез в Таиланде еще в 2015 году, но приговор ему был вынесен лишь сейчас
В Китае суд приговорил гонконгского торговца книгами Ги Минхай к 10 годам тюремного заключения за "незаконное предоставление разведданных за рубежом". Об этом сообщает ВВС.
Ги, имеющий шведское гражданство, находился в китайском заключении с 2015 года, когда без вести пропал во время своего отпуска в Таиланде. После его исчезновения появилась информация о том, что Ги был похищен китайскими агентами, несмотря на международные границы и во внесудебном порядке.
В свою очередь, китайские чиновники заявляли, что Ги и еще четверо других продавцов книг из Гонконга добровольно отправились в Китай. Позже четверо были отпущены на свободу, но Ги остался под стражей.
Известно, что ранее он публиковал книги о личной жизни членов Коммунистической партии Китая.
Также народный суд в Нимбо заявил, что Ги будет лишен политических прав в течение 5 лет. Сам же осужденный сообщил, что не собирается обжаловать приговор.
Суд добавил, что китайское гражданство книготорговца было восстановлено в 2018 году. Но остается неясным, отказался ли Ги от шведского гражданства. Стоит подчеркнуть, что в Китае двойное гражданство запрещено.
Правозащитные организации уже осудили "суровое наказание" для гонконгца и призвали освободить его.
"Если Китай не предоставит конкретных, достоверных и приемлемых доказательств преступлений, якобы совершенных Ги, то осужденный должен быть освобожден немедленно", – заявил член Amnesty International в Китае Патрик Пун.
Как ранее сообщал Фокус:
- Компартия заявила, что реинкарнация Далай-ламы должна соответствовать китайским законам. Вопрос о следующем Далай-ламе был поднят после того, как нынешнего духовного лидера госпитализировали.
- Также на Youtube появилось видео того, как предположительно сотни уйгурских заключенных ждали отправки на ж/д вокзале, стоя на коленях с завязанными глазами.
- После этого, США расширили "черный список" для Китая из-за шокирующего видео из Синьцзяня. В Министерстве торговли США добавили, что организации "замешаны в нарушениях прав человека".