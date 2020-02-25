На 10 лет в тюрьму. В Китае осудили гонконгца за публикацию книг о личной жизни членов компартии

Книготорговец исчез в Таиланде еще в 2015 году, но приговор ему был вынесен лишь сейчас

В Китае суд приговорил гонконгского торговца книгами Ги Минхай к 10 годам тюремного заключения за "незаконное предоставление разведданных за рубежом". Об этом сообщает ВВС.

Ги, имеющий шведское гражданство, находился в китайском заключении с 2015 года, когда без вести пропал во время своего отпуска в Таиланде. После его исчезновения появилась информация о том, что Ги был похищен китайскими агентами, несмотря на международные границы и во внесудебном порядке.

В свою очередь, китайские чиновники заявляли, что Ги и еще четверо других продавцов книг из Гонконга добровольно отправились в Китай. Позже четверо были отпущены на свободу, но Ги остался под стражей.

Известно, что ранее он публиковал книги о личной жизни членов Коммунистической партии Китая.

Также народный суд в Нимбо заявил, что Ги будет лишен политических прав в течение 5 лет. Сам же осужденный сообщил, что не собирается обжаловать приговор.

Суд добавил, что китайское гражданство книготорговца было восстановлено в 2018 году. Но остается неясным, отказался ли Ги от шведского гражданства. Стоит подчеркнуть, что в Китае двойное гражданство запрещено.

Правозащитные организации уже осудили "суровое наказание" для гонконгца и призвали освободить его.

"Если Китай не предоставит конкретных, достоверных и приемлемых доказательств преступлений, якобы совершенных Ги, то осужденный должен быть освобожден немедленно", – заявил член Amnesty International в Китае Патрик Пун.

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