Экс-президенты Польши просят властей облегчить жизнь украинским заробитчанам

Экс-президенты призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в Польше

Бывшие президенты Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский призвали властей Польши как можно быстрее утвердить долгосрочную миграционную политику, которая позволит украинцам нормально работать в этой стране.

Об этом сообщает Укринформ.

“Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу в качестве места работы, а все чаще – и проживания”, – сказано в заявлении.

Как отметили экс-президенты, с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши – особенно высококвалифицированных специалистов.

"К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства", – говорят политики.

По их мнению, из-за сложных миграционных законов, теряют польские работодатели – и в целом ухудшается имидж Польши.

“Мы призываем немедленно сделать шаги к разработке долгосрочной миграционной политики в сотрудничестве с экспертными центрами, органами местного самоуправления и профсоюзами”, – говорят Квасьневский и Коморовский.

Экс-президенты призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в Польше.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение 2019 года заробитчане перечислили в Украину около 12 млрд долларов.

В Польше работают более миллиона трудовых мигрантов, а из Украины – почти 900 тысяч.