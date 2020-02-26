В Китае задержали более 4 тысяч человек за уголовные преступления, связанные с эпидемией

В стране были приняты новые правила в связи с коронавирусом, предусматривающие уголовное наказание

Министерство общественной безопасности КНР заявило, что с начала вспышки были задержаны 4260 человек за "уголовные преступления, связанные с эпидемией". Об этом сообщает CNN.

По словам вице-министра Китая Ду Ханвэйя, власти рассмотрели около 22 тыс. уголовных дел, связанных со вспышкой коронавируса, в некоторых случаях речь шла о производстве и продаже низкокачественных масок и защитных материалов.

"На сегодняшний день мы изъяли более 31 млн некачественных масок для лица и средств защиты на общую сумму 174 млн юаней (24,7 млн долларов)", – заявил Ханвэй.

В правительстве не предоставили никакой дополнительной информации о выдвинутых обвинениях и наказаниях.

Известно, что в Китае с начала вспышки были введены новые правила и наказания за нарушения. Так, еще 8 февраля китайское правительство установило новые правила, чтобы наказывать тех, кто препятствует усилиям по борьбе со вспышкой. За нарушение новых законов грозит уголовная ответственность.

Некоторые наказания, предусмотренные новыми правилами, касаются нападения на медицинский персонал, повреждение защитных костюмов медперсонала, отказ подчиняться карантинным и лечебным мерам с применением насилия, а также умышленное уничтожение имущества медучреждений.

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