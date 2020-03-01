Хайпанул и умер. В Иране коронавирус убил пропагандиста, который сам мечтал заразиться

Хамед Джалали Кашани являлся активным сторонником действующего иранского режима и не верил в быстрое распространение болезни

Активный сторонник действующего режима в Иране Хамед Джалали Кашани заявил, что информацию о быстром росте числа заболевших короновирусом в стране распространяли с целью сорвать парламентские выборы, а потом сам подхватил эту инфекцию и умер.

Об этом сообщает телеканал Аль-Арабия.

"Вы думаете, что можете снизить явку избирателей с помощью этих грязных уловок?", – написал Кашани депутату в день проведения выборов 21 февраля.

Тогда же, мужчина опубликовал в своем Twitter пост, в котором рассказал, что у него диагностировали грипп.

"Хотел бы я, чтобы это был коронавирус или что-то подобное, чтобы я мог хайпануть", – помечтал он.

Как отмечает телеканал, Кашани скончался ночью 28 февраля из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Другие подробности не приводятся.

Напомним, в Иране заразилась коронавирусом вице-президент страны по вопросам женщин и семейных дел Масумех Эбтекар.

Ранее председатель комитета по национальной безопасности и иностранным делам парламента Ирана Моджтаба Золнур объявил по видео, что он также заражен этой болезнью.

Два других иранских чиновника – член парламента Махмуд Садеги и заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи – тоже подтвердили, что у них коронавирус.

По последним данным, в стране зафиксировано 593 случая заражений коронавирусом, 43 человека скончались.

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ сообщили, что в феврале в иранском городе Кум от нового коронавируса погибли 50 человек.

Из-за вспышки коронавируса в стране министерство здравоохранения Ирана призвало граждан не выходить из домов.