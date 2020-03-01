В Италии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 40%

Всего уже заразились 1577 человек, 34 - умерли

В Италии заражены коронавирусом 1577 человек, 83 человека - выздоровели и 34 - умерли. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Agenzia Italia.

За 24 часа количество зараженных выросло на 40%. Также выздоровели 33 человека, зафиксировано 5 новых смертей.

798 зараженных находятся дома без симптомов, а 639 - госпитализированы с симптомами. При этом 140 человек находятся в реанимации.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ломбардии (984). Также 285 человек заразились в Эмилии-Романье, 263 - в Венето, 25 - в Лигурии, 17 - в Кампании, 49 - в Пьемонте, 13 - в Тоскане, 25 - в Марке, 6 - в Лацио, 9 - в Сицилия, 3 - в Апулии, 5 - в Абруццо и по одному в Калабрии и автономной провинции Больцано.

Напомним, сегодня первые случаи заболевания были подтверждены в Чехии. Трое зараженных недавно приехали из Италии.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.