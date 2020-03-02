В Иране от коронавируса скончался высокопоставленный чиновник

Всего в стране, по официальным данным, скончались 54 человека

2 марта умер член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана), депутат иранского парламента двух созывов Мохаммад Мирмохаммади. Об этом сообщает агентство Fars.

Точная причина смерти не называется. Однако агентство отмечает, что ранее у чиновника был обнаружен коронавирус. 1 марта вечером он был госпитализирован в Тегеране.

Мирмохаммади было 72 года. Он дважды избирался депутатом Меджлиса (парламента) Ирана от провинции Кум, занимал разные посты в госорганах. Отметим, что вспышка Covid-2019 в Иране началсь с города Кум.

Всего по официальным данным, в Иране заразились коронавирусом 978 человек, 54 – скончались.

Как ранее сообщал Фокус:

Активный сторонник действующего режима в Иране Хамед Джалали Кашани заявил, что информацию о быстром росте числа заболевших короновирусом в стране распространяли с целью сорвать парламентские выборы, а потом сам подхватил эту инфекцию и умер.