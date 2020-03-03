Премьер Британии Джонсон собирается в декретный отпуск после рождения ребенка

Его временно заменит на посту первый госсекретарь и министр иностранных дел Доминик Рааб

После сообщения о своей помолвке с Кэрри Симондс премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что возьмет декретный отпуск после рождения ребенка, которого пара молодоженов ожидает этим летом.

Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр сказал, что, вероятно, возьмет две недели отпуска.

Издание пишет, что первый госсекретарь и министр иностранных дел Доминик Рааб будет следующим в очереди, чтобы возглавить правительство при отсутствии Джонсона.

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Сообщение, что Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс собираются пожениться, а также что пара ждет ребенка, появилось на прошедших выходных.

Объявление о предстоящей свадьбе означает, что Джонсон станет первым за 200 лет премьер-министром Великобритании, который вступил в брак, пребывая на этом посту. А Симондс стала первым партнером премьер-министра, которая жила с ним на Даунинг-стрит, не состоя в браке.

Джонсон был женат уже трижды. От второго брака на юристе Марине Вилер у него четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор. Кроме того, у политика есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Как ранее сообщал Фокус:

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