США впервые после подписания мирного соглашения нанесли воздушный удар по талибам

По словам представителя войск США, это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку

Соединенные Штаты нанесли воздушный удар по позициям "Талибана", с представителями которого Вашингтон подписал мирное соглашение. Об этом сообщил в Twitter представитель войск США в Афганистане Сонни Леггетт.

По его словам, по талибам был нанесен оборонительный воздушный удар, целью которого было сорвать атаку на афганские силы нацбезопасности.

"4 марта США нанесли воздушный удар по боевикам движения "Талибан" в Нахрэ-Сарадж, Гильменд, которые активно атаковали пропускной пункт, который контролируют афганские силы национальной безопасности ANDSF. Это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку. Это был наш первый удар по талибам за 11 дней", – говорится в сообщении.

Напомним, США и "Талибан" подписали соглашение, которое положит конец 18-летней войне в Афганистане. Согласно договору, Америка, в течение следующих 3-4 месяцев, сократит в регионе численность своих войск с 13 тыс. человек до 8,6 тыс. Оставшиеся войска уедут из Афганистана в течение 14 месяцев.

Войска США в Афганистан ввел президент Джордж Буш, после падения башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом заявил, что Соединенные Штаты в состоянии "стереть Афганистан с лица земли" за неделю.